Kocaali\'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Hızar Mahallesi'nde, N.A. idaresindeki 54 AL 572 plakalı otomobil ile O.A'nın kullandığı 54 AKK 143 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Ferizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Semahat Akbıyık (78), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.