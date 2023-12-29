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Kocaeli Darıca'da Otomobil ile SUV Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli Darıca'da Otomobil ile SUV Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Kazım Karabekir Mahallesi Ethembey ve Reşat Nuri Gültekin caddeleri kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre ulaşım aksadı, ancak araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Kocaeli Darıca\'da Otomobil ile SUV Çarpıştı: 3 Yaralı
29.12.2023 - 11:41,  Güncelleme: 11:41
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Ethembey ve Reşat Nuri Gültekin caddeleri kesişiminde, B.T. idaresindeki 41 AKU 711 plakalı SUV tipi araç ile E.Y. yönetimindeki 34 TA 7303 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli Darıca'da Otomobil ile SUV Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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