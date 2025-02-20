Kocaeli'de 100 Bin Kutu Sahte Şampuan Ele Geçirildi

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Kocaeli'de 100 bin kutu sahte şampuan ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucu Dilovası ilçesinde bir fabrikaya düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait 100 bin kutu sahte şampuan, 60 bin boş şampuan kutusu, 70 bin kapak, 5 bin kutu ve 50 metre etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.