Kocaeli'de yarım asırdır sürdürülen 1001 hatim dua ve iftar programı, Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonunca Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Yavuz, davetlilerin ramazan ayını kutladı.
Federasyon Başkanı Tekin Dursun da katılımcılara teşekkür etti.
İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun duasının ardından hep birlikte oruçlarını açan davetliler, program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, federasyon üyeleri ve davetliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 1001 Hatim Dua ve İftar Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Giresun'un Görele ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından konser düzenlendi. Konserde Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, daha büyük bir kültür merkezi kazandırma niyetlerini dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon şarampole devrildi. Kazada, kamyonun sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kağıthane'de bir otomobil sürücüsü, içinde çocuk bulunan okul servisini yolda sıkıştırarak önünü kesmeye çalıştı. Sivil trafik polisi her iki sürücüye de ceza uyguladı.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Akarca, Türk milletinin, istiklali ve istikbali uğrunda inanç, azim ve kararlılıkla mücadele göstererek 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti.
Beyoğlu'nda yokuş aşağıya seyreden nakliyat kamyonu, frenleri tutmayınca inşaat demirlerine çarparak park halindeki 3 araca çarptı. Sürücü son anda atlayarak kaza atlattı.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, işçi kıyımı iddialarına yanıt vererek, çalışanların haklarını koruyacaklarını ve adaletsizlikleri gidereceklerini belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılı Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise konut fiyat endeksleri bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 54,5, 85,6 ve 70,4 oranlarında arttı.
Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, dilendirilen ya da çalıştırılan çocuk bulunmadığı belirtildi. İl genelinde çocuk işçi çalıştırılabilecek sektörler düzenli olarak denetlenirken, emniyet müdürlüğü, İş-Kur ve Göç İdaresi ile koordinasyon sağlanıyor. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, 16 yaş altı çocukların çalıştırılmasına kesinlikle izin verilmediğini ve ilde çocukların dilenmediğini ya da dilendirilmediğini belirtti.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet süren gençler, eğlence sırasında kurusıkı tabanca ile birbirlerine ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerini tespit etti. Operasyon sonucunda iş yerine mühürleme işlemi yapıldı ve toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Ergene Velimeşe Spor mağlubiyetinin ardından kaybettikleri için üzgün olduklarını açıkladı. Kanber, takımın performansından memnun olduklarını ve Play-Off için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?