Kocaeli'de 12 Ton Sahte Yağ Ele Geçirildi

Kocaeli'de 11 bin 970 litre sahte madeni yağ ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, sanayi işletmelerinden topladığı atık madeni yağları arıtarak, ünlü markalara ait sahte kutu ve ambalajlara doldurmak suretiyle piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 11 bin 970 litre sahte madeni yağ ile çok sayıda taklit ambalaj ve etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.