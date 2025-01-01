Kocaeli\'de 2025\'in İlk Bebeği Doğdu

Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği, 2 kilo 580 gram ağırlığında dünyaya geldi.
Kocaeli'de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu.
Harun ve Cansever Alpgün çifti 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.
Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Ayşe Seda Daryal, normal yoldan dünyaya gelen bebeğin ailesiyle sağlıklı yıllar geçirmesini diledi.
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