Kocaeli\'de 2025\'in İlk Bebeği Doğdu

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Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği, 2 kilo 580 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Kocaeli'de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu.

Harun ve Cansever Alpgün çifti 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.

Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Ayşe Seda Daryal, normal yoldan dünyaya gelen bebeğin ailesiyle sağlıklı yıllar geçirmesini diledi.