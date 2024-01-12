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Kocaeli'de 26 Bin Makaron Ele Geçirildi, 4 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de 26 Bin Makaron Ele Geçirildi, 4 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda, Gölcük ve İzmit ilçelerindeki 3 iş yerinde yapılan aramalarda toplam 26 bin makaron, 65 elektronik sigara, 150 paket bandrolsüz puro ve 140 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ayrıca bir sigara sarma makinesi, bir hava kompresörü ve bir hava kurutma makinesi de bulundu. Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli\'de 26 Bin Makaron Ele Geçirildi, 4 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
12.01.2024 - 18:41,  Güncelleme: 19:14
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Kocaeli'de 3 iş yerine yapılan operasyonda 26 bin sahte bandrollü boş ve dolu makaron ile 65 elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gölcük ve İzmit ilçesinde 3 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde iş yerlerinde yapılan aramada 18 bin sahte bandrollü makaron, 8 bin dolu makaron, 65 elektronik sigara, 150 paket bandrolsüz puro, 140 paket bandrolsüz sigara, sigara sarma makinesi, hava kompresörü ile hava kurutma makinesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de 26 Bin Makaron Ele Geçirildi, 4 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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