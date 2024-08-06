Kocaeli'de 302 Kutu Kaçak İlaç Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kocaeli'de 302 kutu kaçak ilacın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

Aramada ülkeye yasa dışı yollarla sokulan, estetik ve sağlık sektöründe kullanılan toplam 302 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.