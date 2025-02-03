Kocaeli'de 6 Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Derince, Kartepe ve İzmit ilçelerinde çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonlarda, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.İ, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.C, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl 7 gün hapis cezası bulunan H.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.D, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 10 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.S. ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.