Kocaeli'de Alarm Testi

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Kocaelide, erken uyarı sistemlerinin test çalışmaları kapsamında 6-10 Ocak'ta ikaz, alarm ve anonslar yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) "İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi" kapsamında, Kocaeli'de ikaz ve alarm sistemi kurulumunu gerçekleştirmek üzere Başkanlık ile ASELSAN AŞ. arasında sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşme kapsamında 6-10 Ocak'ta kentteki "merkezi ezan sistemi", gerekli görülmesi halinde ise "belediye ses yayın sistemi" üzerinden test ikaz ve alarm işaretleriyle anonslar yapılması planlandığı aktarılar açıklamada, ilgili kurumlar ile vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.