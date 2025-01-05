Kocaeli\'de Araç Park Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı "araç park etme" kavgasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta dün araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar H.A. ile olaya karıştığı belirlenen M.Ö. ile M.A'yı, düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.Ö. ile M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta dün araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada Emre Ö. hayatını kaybetmiş, ağabeyi Muhammet Ö. yaralanmıştı.