Kocaeli'de Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kocaeli\'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. ve O.K. isimli 2 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. C.B. hakkında 9 yıl, O.K. hakkında ise 7 yıl hapis cezası bulunuyordu. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

25.05.2024 14:57
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Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan C.B. ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan O.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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