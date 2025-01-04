Yangın, saat 01.30 sıralarında Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi, Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde çıktı. İddiaya göre, tüplere dolum yapıldığı sırada hattan sızan gaz alev aldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan tüpler söndürülürken, dolum hattında yanar halde bulunan gazın kontrollü olarak tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Gaz Dolum Tesisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?