Kocaeli'de Gaz Dolum Tesisinde Yangın Çıktı

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1) KOCAELİ'DE, GAZ DOLUM TESİSİNDE YANGIN

KOCAELİ'de bulunan bir gaz dolum tesisinde, sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Dolum esnasında alev alan tüpler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanar haldeki gazın tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi, Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde çıktı. İddiaya göre, tüplere dolum yapıldığı sırada hattan sızan gaz alev aldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan tüpler söndürülürken, dolum hattında yanar halde bulunan gazın kontrollü olarak tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

TESİSTEKİ GAZ TAHLİYE EDİLDİ

Endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde çıkan yangında, dolum hattında yanar halde bulunan gaz, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edilip söndürüldü. Yangın sonrası ölü ve yaralı bulunmazken tesiste hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.