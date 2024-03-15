Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 798 Bin Makaron ve 503 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 798 Bin Makaron ve 503 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli\'de Kaçakçılık Operasyonu: 798 Bin Makaron ve 503 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depo ve iş yerine yapılan baskında 798 bin makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

15.03.2024 20:43
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Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 798 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gölcük ilçesinde bir depo ve iş yerine yönelik operasyonda 798 bin makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Üç şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 798 Bin Makaron ve 503 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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