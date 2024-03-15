Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 798 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Gölcük ilçesinde bir depo ve iş yerine yönelik operasyonda 798 bin makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Üç şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 798 Bin Makaron ve 503 Kilogram Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
LÖSEV, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte 100 aileye ramazan kolisi dağıttı. Etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu ve LÖSEV İncileri Projesi hakkında bilgi verildi. Programın sonunda ise LÖSEV Ankara İl Koordinatörü ve okul yöneticilerine teşekkür belgesi verildi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin borçlarını ödeyip projeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Ercengiz, önümüzdeki 5 yıl için huzurlu ve konforlu bir Burdur yaratmayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve çıkaran bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bugün ise 81 ilde doğal gazın kullanıldığını ifade etti.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen geleneksel Ümmet İftarı, 10. kez tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirildi. Programa katılanlar, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yer sofrasında hurma, su, ayran ve simitle iftar yaptı. İftarın ardından yapılan konuşmalarda Gazze ve Doğu Türkistan için dualar edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?