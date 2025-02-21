Kocaeli'de Kar Yağışı Eğlenceye Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Kar Yağışı Eğlenceye Dönüştü

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı, halkı kış keyfi yapmaya teşvik etti. Gençler kar topu oynayıp halay çekerken, kentteki kar manzaraları göz alıcı görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü bölgede, karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

21.02.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli kar ile şenlendi: Kar altında halay çektiler

KOCAELİ - Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, zaman zaman şiddetini artırırken, bazı vatandaşlar halay çekip kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Altay kar fırtınası" uyarısında bulunduğu Kocaeli'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Zaman zaman yoğunlaşan yağış, özellikle yüksek kesimlerde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü kentte, yolların kapanmaması için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve ana arterlerde önlemler alırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri de yolların açık kalması için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de de kar kalınlığı yer yer 160 santimetreye ulaştı. Ayrıca, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar perşembe ve cuma günleri tatil edilmişti.

Karda eğlenceli anlar

Yoğun kar yağışına rağmen bazı vatandaşlar karın tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Kocaeli Üniversitesi kampüsünde toplanan gençler kar topu oynayıp eğlenceli anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise karlar altında halay çekti. Bazıları ise bol bol fotoğraf çekerek, kar manzarasını ölümsüzleştirdi. Kentin farklı noktalarında karın oluşturduğu güzel görüntüler kameralara yansıdı.

İki üniversite öğrencisi, kar yağışının çok güzel olduğunu ve hem havanın tadını çıkarmak hem de fotoğraf çekmek için dışarıya çıktıklarını söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Mehmet Rauf Göksu ise "Sabah arkadaşlarla Umuttepe'ye çıkmak istedik. Bu sırada yolda kalan araçlara yardım ettik. Bu kadar yorulmuşken, biraz da karın tadını çıkarmak istedik. Genciz, biraz da eğlence olsun. Üniversitede karı görmenin en güzel zevki, öğrencilerle birlikte eğlenmek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kar Yağışı Eğlenceye Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:41:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Kar Yağışı Eğlenceye Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.