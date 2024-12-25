Kocaeli'de Kumar Bağımlılığı Artıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Kumar Bağımlılığı Artıyor

Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı, kumar bağımlılığının son bir yılda yüzde 4 arttığını açıkladı.

25.12.2024 21:02
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Kocaeli'de kumar bağımlılığı arttı

-Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Işık, "Halk değil kasa kazanıyor"

KOCAELİ - Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Salih Işık, Kocaeli'de 1 yılda kumar bağımlığı oranının arttığını açıkladı. Başkan Işık, "Desteğe ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kocaeli Ordulular Derneği tarafından Sanal Kumar Bağımlılığı ile Mücadele konulu program düzenledi. Yapılan programda kumar bağımlılığı hakkında söyleşi yapıldı. Söyleşi sonrası açıklamalarda bulunan Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Salih Işık, Kocaeli'de kumar bağımlılığının bir yılda yüzde 4 arttığını söyledi.

"Boş zaman geçirmek bağımlılığa sürüklüyor"

Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Salih Işık, gençlerin kolay para vaadiyle kumar bataklığına düştüğünü belirterek, "İnsanların daha iyi bir yaşam için kolay yoldan para kazanma içgüdüsü ile kumara teşvik edilmesi söz konusu. Kumarı önlemeye çalışmak için öncelikli sorumluluk devlete ait. Bizlerin görevi ise vatandaşları bilinçlendirip bu tarz bağımlılıklara mücadele etmelerini sağlamak. Okullarımızda öyle eğitimler verilmeli ki çocukluktan itibaren insanlar, kötü alışkanlıkları hayat tarzı olarak benimsemesinler ve uzak dursunlar. Gençlerimizin duygularından yararlanarak kumara sevk ediyorlar. Çocuklarımız bu tuzağa düşmemeli. Boş vakitleri oldukça onlara bu düzenin içine çeken bir gafil düzen söz konusu. Bağımlılıklar şiddete de yol açıyor. İnsanların kendilerini kaybetmeleri işten bile olmuyor. İzmit ve Çayırova'da olmak üzere iki tane Yeşilay danışmanlık bürolarımız var. Burada ücretsiz hizmet vermekteyiz her türlü bağımlılık konusunda. Desteğe ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

"Halk değil, kasa kazanıyor"

Kocaeli bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon derneği başkanı Ömer Karataş, Kumar bağımlılığının psikolojik nedenlerini anlattı. Karataş, "Yeşilay Kocaeli şube başkanımız ve birçok değerli isimle kumar bağımlılığı ve sanal kumarla ilgili sorunları ele aldık. Bu konudaki çözüm önerilerini katılımcılarımızla birlikte değerlendirdik. Kumarın ne tür problemlere yol açtığını ve insanlara madde bağımlılığında daha çok zarar verdiğini gözler önüne serdik. Ekonomik göstergelerin sıkıntılı olduğu bu zamanda, kolay para kazanma hırsına ve bağımlılık aşamasına geçmemek gerekiyor. Sanal kumarın insanlar kazanç sağlamadığını, insanların sağlığını ve psikolojik durumlarını mahvettiğini katılımcılarımız ile konuştuk. Çünkü buradan gelir elde edilmiyor. Bu girdapta sadece kasa kazanıyor, alileler ise geri dönüşü olmayan büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor" diye konuştu.

'Sanal Kumar Bağımlılığı ile Mücadele' adlı programa Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Ömer Karataş, Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karadaşlı, Psikolog İsmail İşcen, Ekonomist Nihat Arabacı, Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Salih Işık katılım gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kumar Bağımlılığı Artıyor - Son Dakika

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