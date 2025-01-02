Kocaeli'de Rüşvet Davası: Avukata Hapis İstemi - Son Dakika
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Kocaeli'de Rüşvet Davası: Avukata Hapis İstemi

Kocaeli'de mahkeme başkanına rüşvet vermeye çalıştığı iddiasıyla avukata 2-6 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

02.01.2025 17:46
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Kocaeli'de mahkeme başkanına "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanan avukata 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kocaeli Adliyesinde görevli bir mahkeme başkanına, bir avukatın rüşvet vermeye çalıştığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 21 Kasım 2024'te avukat olan tutuklu sanık S.D'nin mahkeme başkanının yanına tanışmak için geldiği belirtilerek, sohbet sırasında S.D'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan bir sanık hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması yönünde talepte bulunacaklarını beyan ettiği kaydedildi.

S.D'nin 4 gün sonra tekrar Kocaeli Adliyesine gelerek mahkeme başkanının odasına gittiği aktarılan iddianamede, "S.D'nin mahkeme başkanının odasından çıkarken yanında getirdiği, çikolata ve zarf içerisinde şüpheli beyanına göre 2 bin 500 dolar olan karton çantayı müştekinin odasına bıraktığı, müştekinin karton çanta içerisindeki zarfta bir miktar dövizi görmesi üzerine kalem personeliyle bu durumu tutanak altına aldığı, şüphelinin 4 Aralık'ta Kocaeli Adliyesi'ne 3. kez geldiğinde tekrar mahkeme başkanının odasına gidip özür dilediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede sanık S.D'nin "rüşvet vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Rüşvet Davası: Avukata Hapis İstemi - Son Dakika

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