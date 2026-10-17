Kocaeli\'de sağanak sonrası temizlik için 2 binin üzerinde personel görev aldı

Kocaeli'de sağanak sonrası temizlik için 2 binin üzerinde personel görev aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de etkili olan sağanağın ardından başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, olumsuzlukları gidermek için 2 binin üzerinde personel ve yaklaşık 1000 araçla mazgal, çamur ve atık temizliği yapıyor; alt geçitlerde biriken çamur ve suları tahliye ediyor.
Kocaeli'de etkili olan sağanağın ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağışın sebep olduğu olumsuzlukları gidermek için 2 binin üzerinde personel, yaklaşık 1000 araçla temizlik faaliyeti yürütüyor.
Bu kapsamda ekipler, mazgal, çamur ve atık temizliği yapıyor.
Olası yağışlarda sorun yaşanmaması için kontroller de yapan ekipler, alt geçitlerde biriken çamur ve suları da tahliye ediyor.
Ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriliyor.
Kaynak: AA
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