Kocaeli\'de Samuray Arılar Doğaya Salındı

Savaşcı arılar tek tek bırakıldı
Kokarca ile mücadelede özel olarak üretilen samuray arılar doğaya salındı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık üreticilerinin adeta korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca ile mücadelesi etmesi için özel olarak yetiştirilen ve savaşçı arı olarak bilinen samuray arı doğaya salındı.
Üreticilerin adeta korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Fındık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yumurta parazitoiti trissolcus japonicus arılarının üretimi gerçekleştirildi. Kandıra ilçesinde tarımsal zararlılarla mücadelede kullanılmak üzere 5 bin samuray arısı doğaya salındı. Kocaeli genelinde ise 15 bin arı doğaya bırakıldı.
Yumurtada parazit yapıyor
Kahverengi kokarcanın yumurtalarına parazit yaparak zararlı popülasyonunu kontrol altında tutan arılar, bu yöntemle kimyasal kullanımını da azaltıyor. Üreticilerin de kahverengi kokarcaları yok etmeleri ve yetkililerce açıklanan mücadele yöntemlerine uymalarının önemine dikkat çekildi.
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