Kocaeli\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Kocaeli'de 98 tabanca sürgü takımı ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Otoyolu'nun Çayırova mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramanın ardından soruşturmayı genişleten ekipler, 1 ikamet ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda içerisinde namlu, iğne, icra yayı ve mili takılı vaziyette 98 tabanca sürgü takımı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.