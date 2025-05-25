Kocaeli'de Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Su Seviyesi Düşüyor

25.05.2025 10:05
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Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi bu yıl yüzde 70'e düştü, İSU tedbir alacak.

KOCAELİ'nin su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda mayıs ayında yüzde 90'larda olan su seviyesi bu yıl yüzde 70'te kaldı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, "Çok büyük bir aksilik olmazsa şehri susuz bırakmayız; çok büyük kuraklık veya aşırı sıcaklık olursa ona göre tedbirlerimizi alacağız" dedi.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüzde 70 dolulukla 36 milyon metreküp su bulunuyor. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda geçen yıllarda yüzde 90 seviyesinde olan doluluk, bu yıl yüzde 70 seviyesinde kaldı. Eriyen kar suları ise barajı doldurmaya yetmedi.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "İnşallah yaz dönemi içerisinde yağış alırız. Biz barajın yetmeme durumuyla alakalı çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. Karamürsel ilçesinde yer alan İhsaniye Barajı ile ilgili çalışmaların sürdüğü ve bu yıl devreye alınmasını planladıklarını belirten Sağlık, "İhsaniye Barajı'nın devreye alınması konusunda Devlet Su İşleri ile görüşüyoruz. İnşallah 2025 yılı içerisinde kazandıracağız" diye konuştu.

'10 MİLYON TON SU EKSİK DEMEK'

Geçen yıllara oranla bu yıl aynı ayda 10 milyon ton su eksik olduğunu vurgulayan Sağlık, "Geçmiş yıllara baktığınız zaman baraj seviyesi bu aylarda genelde yüzde 90'un üzerinde olurdu. Geçmiş yıllara oranla su, 10 milyon ton eksik demek. Biz de 10 milyon ton suyu İhsaniye Barajı'ndan karşılayabiliriz. Bu konuda görüşmeler yapıldı. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa şehri susuz bırakmayız; çok büyük kuraklık veya aşırı sıcaklık olursa ona göre tedbirlerimizi alacağız" dedi.

Öte yandan geçen yıl haziran ayında düşüşün başlaması nedeniyle yaz ayı boyunca Sapanca Gölü'nden su takviyesi yapılmış, kış ayında ise yüzde 15'lere düşen barajda yer altı kuyuları da devreye alınmıştı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika

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