Kocaeli\'de suç örgütüne operasyon: 47 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan 'Kafes-39' operasyonu kapsamında Kocaeli'de Uğur Özgen'in elebaşı olduğu suç örgütüne düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-39 operasyonunda 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 117 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıklarının koordinesinde, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya il emniyet müdürlüklerince, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhşa teşvik, silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarına yönelik Kafes-39 operasyonları düzenlendiğini belirtti.
KOCAELİ'DEKİ OPERASYONUN DETAYLARI
Kocaeli'de yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve çökertilmesine yönelik yürütülen dosya neticesinde elebaşılığını Uğur Özgen'in yaptığı suç örgütüne yönelik gece saatlerinde Gebze'de yapılan operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin de başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET ELE GEÇİRİLDİ
Polisin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda 18 tabanca, 4 tüfek, bin 349 mermi, 17 tüfek kartuşu, 11 şarjör, 15 kılıç, sustalı bıçak ve kesici alet, 1 lazer silah aparatı, 175 bin 920 TL ve 5 bin 765 dolar, 2 uyuşturucu hap ile çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
ELEBAŞI ARANIYORDU
Öte yandan suç örgütünün elebaşı Uğur Özgen'in, 2020 yılında Gebze ilçesinde N.H.K.'nın (27) borç aldığı tefeciye borcunu ödememesi üzerine 5 kişi tarafından boş bir depoya götürülüp, elleri iple bağladıktan sonra başına silah dayanması ve zincirle darbedilmesi olayında arandığı da ortaya çıktı. (DHA)
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Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de suç örgütüne operasyon: 47 gözaltı - Son Dakika
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