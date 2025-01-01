Kocaeli\'de Ters Yönde İlerleyen Otomobil Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesi D-100 kara yolunda ters yönde ilerleyen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Alkan Dönerkaya hayatını kaybetti, diğer sürücü B.E. yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Derince ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden B.E. yönetimindeki 41 AJJ 224 plakalı hafif ticari araç ile ters yönden gelen Alkan Dönerkaya idaresindeki 41 KH 753 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Alkan Dönerkaya, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alkan Dönerkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.