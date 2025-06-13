Kocaeli\'de Tutuklama

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ökten Orhan'ın ölümüne ilişkin İbrahim Bora ile birlikte akrabaları A. Bora ve A. Bora'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A. Bora ve A. Bora savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen İbrahim Bora ise tutuklandı.
Haber: Erol POLATDİLOVASI(Kocaeli),
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