Kocaeli Kandıra'da Belediye Başkanı Ölmez dere yatağı sakinlerini tahliyeye çağırdı - Son Dakika
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Kocaeli Kandıra'da Belediye Başkanı Ölmez dere yatağı sakinlerini tahliyeye çağırdı

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Kocaeli'de etkili sağanak, Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denizle buluştuğu noktaya kadar su baskını riski oluşturdu; dere yatağı sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, güvenli bölgelere geçilmesini ve belediye desteğini duyurdu.

Selda Hatun TAN/KOCAELİ,– KOCAELİ'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denizle buluştuğu noktaya kadar olan bölgedeki vatandaşların su baskını riski nedeniyle evlerini tahliye etmeleri istendi.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, meteorolojik veriler ile AFAD ve İSU'nun uyarıları doğrultusunda, Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denizle buluştuğu noktaya kadar olan bölgede su baskını riski bulunduğunu belirterek şu duyuruyu yaptı:

"Dere yatağına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın, tedbir amacıyla daha güvenli bölgelere geçmeleri, can ve mal güvenlikleri açısından hayati önem taşımaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz ve Zabıta Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla sahada çalışmalarına başlamıştır. Tahliye ve konaklama desteği sağlanacaktır. Vatandaşlarımız, belediyemize ait araçlarla gitmek istedikleri güvenli noktalara ulaştırılacak; konaklayacak yeri bulunmayan hemşehrilerimiz ise Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin misafirhanelerinde ve belediye tesislerinde misafir edilecektir. Önemle hatırlatıyoruz: Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin üzerindedir. Lütfen yapılan uyarıları dikkate alalım ve gerekli tedbirleri gecikmeden alalım."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocaeli Kandıra'da Belediye Başkanı Ölmez dere yatağı sakinlerini tahliyeye çağırdı - Son Dakika
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