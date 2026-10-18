Kocaeli Karamürsel'de atıklar 58 balıkçının denize açılmasını engelliyor - Son Dakika
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Kocaeli Karamürsel'de atıklar 58 balıkçının denize açılmasını engelliyor

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Kocaeli Karamürsel\'de atıklar 58 balıkçının denize açılmasını engelliyor
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Karamürsel'de sağanak ve fırtınanın ardından derelerin denize sürüklediği odun parçaları, ağaç dalları ve evsel atıklar balıkçı barınağında toplandı. Deniz yüzeyini kaplayan atıklar nedeniyle kooperatife kayıtlı 58 balıkçı denize açılamıyor, bazı teknelerde hasar oluştu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağanak ve fırtınanın ardından derelerin denize sürüklediği atıklar, balıkçı barınağında kirliliğe neden oldu.

İlçede etkili olan yoğun yağış nedeniyle derelerin taşıdığı odun parçaları, ağaç dalları ve evsel atıklar, Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifine ait balıkçı barınağında toplandı.

Deniz yüzeyini kaplayan atıklar nedeniyle balıkçılar barınaktan ayrılamazken, bazı teknelerde hasar oluştu.

Balıkçı Necip Ük, AA muhabirine, denize açılmak istediği sırada bir odun parçasının teknesinin şaftını kırdığını söyledi.

Kooperatife 58 balıkçının kayıtlı olduğunu belirten Ük, "Şu anda balıkçı arkadaşlarımızla denize açılamıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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