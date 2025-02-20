Kocaeli Karla Mücadeleye Hazır

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kırsal mahalleler ve yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışmaları için mesai yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin, etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile hazır beklediği ve tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Ekiplerin kent genelinde yaklaşık 1750 kilometrelik yolda karla mücadele için mesai harcayacağı aktarılan açıklamada, "Ocak ayından bu yana özellikle yüksek ve kırsal kesimlerde aralıklı olarak etkili olan kar yağışına karşı başarılı şekilde mücadele eden Büyükşehir ekipleri, 24 saat çalışarak yolları açık tutmuş ve il genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına izin vermemişti. Büyükşehir, daha etkili beklenen yağışa karşı personel ve ekipman sayısını da artırdı. Ekipler gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ekiplerin, Kartepe, Başiskele, Gölcük ilçeleri ile Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe bölgeleri gibi yüksek kesimler başta olmak üzere ilçelerin şehir merkezlerinde de konuşlandırıldığı, iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tuttuğu aktarıldı.

İlçe belediyelerinin de 793 personel, 185 araç ve iş makinesi ile Büyükşehir'in koordinasyonunda görev yapacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanelerin acil servis girişleri, aile sağlığı merkezleri, köprüler, camiler, otogarlar, otobüs durakları, kamu binalarının önü, üst geçitler ve viyadüklerde kar birikintisi ve buzlanmaya karşı gereken tedbirler alındı. Üst geçitlerin merdivenlerinde biriken karın gece ayaz yapmasıyla oluşan buzlanmalar, buz çözücü solüsyon dökülerek temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalar ve kar yağışı öncesinde buzlanmayı önlemek için 47 bin ton tuz alımı yaparak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Yaklaşık 15 bin ton tuz, il genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere gönderildi."