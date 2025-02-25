Kocaeli'nin Kar Manzaraları

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Karın getirdiği güzellikleri böyle keşfettiler

Kimi off-road yaptı, kimi doğada hayvanlarla karın tadını çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sonrasında ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Etkisini gösteren kar sonrasında kimi ATV ve UTV araçlarıyla off-road yaptı, kimi Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'da hayvanlarla doğanın tadını çıkardı.

5 gün aralıklarla süren kar yağışında beyaz gelinliğini giyen şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetre olduğu yüksek kesimler bazı vatandaşlar, ATV ve UTV araçlarıyla off-road yaparak bazı vatandaşlar ise hayvanlarla birlikte doğa içinde karın tadını çıkardı. Ayrıca, şehrin Kartepe ilçesinde 4 bin dönümlük alana kurulu olan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Hobit evleri ve ağaçların karla kaplandığı alanda geyiklerin sürü halinde gezmesi mest etti. Beyazın buluştuğu doğal yaşam parkında ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

Öte yandan, etkisini yitiren kar yağışı sonrasında hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk havada denizin bazı üst tabakaları buzla kaplandı. Çocuğuyla gezintiye çıkan bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, deniz üstünün bir kısmında oluşan buz tabakası, martıların oluşan buz tabakası üzerinde durması yer alıyor.