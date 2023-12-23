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Koçarlı'da sağanak nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
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Koçarlı'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Güdüşlü ile Yeniköy mahallelerini bağlayan yolda çökme meydana geldi. Belediye Başkanı ve Karayolları ekipleri inceleme yaparak yolun onarılacağını belirtti.

Koçarlı\'da sağanak nedeniyle yol çöktü
23.12.2023 - 13:53,
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Güdüşlü ile Yeniköy mahallelerini bağlayan yolda çökme oluştuğu bildirildi.

Koçarlı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre dün gece etkili olan sağanak nedeniyle çökme yaşanan kara yolunda Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile Karayolları 28. Şube Şefi Buğra Soyer incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, yolun onarılacağını kaydederek, "Oluşan bu tehlikeli durumla ilgili gerekli önlemler alındı ve ekipler müdahalede bulunuyor. Kontrollü geçişlerin sağlandığı yol, karayolları ekiplerimiz tarafından kısa zamanda onarılacak. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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