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Kocasinan Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

Toplantıda 18 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Mecliste 1998'de Van'da şehit olan jandarma er Turgay Basın'ın Yunusemre Mahallesi'nde bulunan parka isminin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, şehitlerin isimlerinin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, Kocasinan bölgesinde yaptıkları çalışmalarda buna gayret gösterdiklerini kaydetti.