Kocasinan'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yetkililerden bilgi aldı.

Mahalledeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Çolakbayrakdar, bölgedeki vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çolakbayradar, mahalledeki yeni konutların ve altyapı hizmetlerinin hayırlı olmasını temenni etti.