Kocasinan'da Camiler Temizleniyor

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Kocasinan Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki 267 caminin temizliğini yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, oluşturulan özel ekiple camilerin temizliği periyodik olarak gerçekleştiriliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha temiz ve huzurlu ibadet etmelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Cami ve mescitlerin kutsal mekanlar olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak camilerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için temizliğine de özen gösteriyoruz. Cami temizleme ekibi ile ilçe genelinde 184 merkez ve 83 kırsal mahallede toplam 267 caminin temizliğini yapıyoruz. Camilerimizde ayda en az bir kez genel temizlik gerçekleştiriliyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Dini ve özel günlerde de camilerimiz gül suyu ile yıkanarak, cemaatin ibadetlerini gül kokan ortamda yapabilmesine imkan sağlıyoruz."