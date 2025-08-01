Kocasinan'da İkram Çeşmesi Projesi

Kocasinan Belediyesi, "İkram Çeşmesi" projesiyle sıcak havalarda vatandaşlara limonata ikram ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, portatif olarak taşınabilen "İkram Çeşmesi" ile ekipler, sıcak havalarda Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara her gün limonata ikramı yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gelenekleri yaşatabilmek adına hassasiyet gösterdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki 'İkram Çeşmesi'yle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Özellikle hafta içi her sabah Kayseri Şehir Hastanesi ve Hastane Caddesi'nde vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. Yaz aylarında ise Cumhuriyet Meydanı'nda limonata, sonbahar ve kış mevsiminde de geleneksel bir lezzet olan salep ikram ediyoruz. Ramazan ayında ise ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz."