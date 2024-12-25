Kocasinan'da Selçuklu Mimarisinde Şadırvanlar - Son Dakika
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Kocasinan'da Selçuklu Mimarisinde Şadırvanlar

Kocasinan Belediyesi, 8 yılda cami avlularında 18 kemerli şadırvan inşa etti.

25.12.2024 14:18
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Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde cami avlularındaki şadırvanları Selçuklu mimarisi tarzında yenileyerek 8 yılda 18 kemerli şadırvan inşa etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlere değer kattıklarını belirtti.

Özellikle ilçe genelinde fiziki mekanların güzel olmasına önem verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İhtiyaç olan bölgelerde gerek yeni yapılan camilerde gerekse yenilenmesi gereken yerlerde tek tip şadırvanlar yapıyoruz. Selçuklu zamanında ecdadımız, mimari eserleri gönüllerinden gelerek, İslami motifler vererek ibadethaneler yapmıştır. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de vatandaşların yoğun kullandığı alanların çevre düzenlemesiyle birlikte bölgenin ihtiyacına göre yeni fiziki mekanlar yapıyoruz. Özellikle ecdadımızı örnek alarak kemerli modern şadırvanlar yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan'da 8 yıl önce başlattığımız çalışmalarımız sürüyor. Yapmış olduğumuz şadırvanları da şehrimizin geçmişini anımsatacak şekilde Selçuklu mimarisindeki kemerli hatlarla biçimlendiriyoruz."

Kaynak: AA

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