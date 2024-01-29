Kocasının evi başkasına sattığını iddia eden kadın gözyaşlarına boğuldu

Yaşadığı evden çıkarılan Belarus uyruklu kadın gözyaşlarına boğuldu

Kocasının evi başkasına sattığını iddia etti, ikiz kızlarıyla birlikte evden tahliye edildi

ANTALYA - Antalya'da şiddetli geçimsizlik sebebiyle 4 ay uzaklaştırma aldırdığı kocasının yaşadıkları evi sattığını iddia eden Belarus uyruklu Türk vatandaşı kadın, ikiz kızlarıyla birlikte evinden tahliye edilince gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Belarus uyruklu Hanna Y. (44), Türk vatandaşı olan eşi hakkında şiddetli geçimsizlik iddiasıyla 19 Ocak günü 4 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından bugün Hanna Y.'nin ikiz kızlarıyla birlikte oturduğu evin tahliyesine karar verildi. Kocasının evi sattığını iddia eden Hanna Y., tahliye sırasında evde bulunan eşyalar sokağa çıkartılırken gözyaşlarına boğuldu. Kızlarına sarılarak gözyaşı dökmeye devam eden Hanna Y., kızı aracılığıyla düşüncelerini aktardı.

Hanna Y, "Sokakta kaldık. Bu eşyaları da alamıyoruz, depoya gidiyor. Sadece kitapları ve kıyafetlerimizi alabildik. Yaşayacak evimiz yok" ifadelerini kullandı.

Hanna Y.'nin eşi ise olayda istismar söz konusu olduğunu belirterek, konuşmak istemediğini söyledi.

Öte yandan, Hanna Y.'nin kızlarıyla birlikte bir süreliğine komşusunda kalacağı öğrenildi.