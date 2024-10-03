Kodaly Quartet Kadıköy'de Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Kodaly Quartet Kadıköy'de Sanatseverlerle Buluştu

Kodaly Quartet Kadıköy\'de Sanatseverlerle Buluştu

Macar-Türk Dostluğu 100. Yılı kapsamında Kodaly Quartet, Kadıköy'de yoğun ilgi gören bir konser verdi.

03.10.2024 00:16
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"Macar -Türk Dostluğu 100. Yılı" kapsamında "Kodaly Quartet" adlı müzik grubu sanatseverlerle buluştu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'ndaki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Topluluğun kemanisti Attila Falvay, konser öncesi AA muhabirine, Kodaly Quartet'in 1966'da kurulduğunu ve kendisinin topluluğa 1980'de dahil olduğunu söyledi.

Falvay, ekibe katıldığında ekibin en genci olduğunu ancak şimdi şartların değiştiğini ifade ederek, "Arka planda oda müziği, özellikle yaylı çalgılar dörtlüsünde, müzik biraz özel çünkü bu işin edebiyatı denebilir. Hemen hemen her büyük besteci yaylı çalgılar dörtlüsü yazmayı denemek ister." dedi.

Avusturyalı klasik müzik bestecisi Franz Joseph Haydn'dan ilham aldıklarını aktaran Falvay, "Haydn'ı çok seviyoruz. Basit bir müzik tarzı olan divertimentoyu inşa eden besteciydi. 60'tan fazla yaylı çalgılar dörtlüsü yazmıştı ve bu yasaktı. Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven, Franz Schubert gibi besteciler onun geleneğini ve fikirlerini takip etti. Bu yüzden onun müziğini çalmayı seviyoruz. Bugün olduğu gibi ilk parçada onun bestesini çalmayı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Macar kültürünün müzik elçisi olduklarını söyleyen Falvay, Türk sanatseverler için konserde bestesci J. Haydn, Z. Kodaly, F. Mendelssohn bestelerine yer verdiklerini belirtti.

Kodaly Quartet hakkında

Budapeşte'deki Ferenc Liszt Akademisi öğrencileri tarafından 1966'da "Sebestyen" adı ile kurulan dörtlü, 1972'de Macar besteci Zoltan Kodaly'nin adını aldı.

Kodaly Quartet, hem yurt içinde hem de yurt dışında Macar kültürünün elçileri ve oda müziğinde "efsane" olarak tanımlandı.

Grup, 2022'de Macar Hükümeti tarafından "Kossuth" ödülüne layık görüldü ve başta Naxos ve Hungaroton firmaları olmak üzere 70'e yakın kayıt yaptı.

Attila Falvay, Ferenc Bango, Zoltan Tuska, ve György Eder'den oluşan dörtlü 2023 yılında 57. yılını kutlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kodaly Quartet Kadıköy'de Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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