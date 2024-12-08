Köln\'de İslami Sanat Haftası Açıldı

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Almanya'nın Köln kentinde İslami eserlerden oluşan sanat sergisi, atölye çalışmaları ve çeşitli sanat aktivitelerinin yer aldığı Sanat Haftası'nın açılışı yapıldı.

Avrupa'da İslam kültür sanatı dalında çalışmalar yapan Sabah Ülkesi Kültür Sanat Derneği tarafından İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Merkezi'nde, bu yıl ilki düzenlenen etkinlik çerçevesinde, hüsn-i hat, tezhip, ebru, çini geometrik desenler, illüstrasyon ve herbaryum sanatı örneklerinin sunulduğu sanat sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yaptığı açılış konuşmada, sanatın İslam kültüründeki derin köklerine değinerek, İslam sanat ve zarafetinin İslam beldelerinde kendini gösterdiğini söyledi.

Ergün, "Müslümanlar olarak estetiği ve manevi değerlerimizi sanat yoluyla ifade etmek, Avrupa'da da bu değerleri görünür kılmak bizim için önemli bir sorumluluktur." dedi.

Sabah Ülkesi Kültür Sanat Derneği Başkanı Hattat Ünal Ünalan da sergi ve atölye programları hakkında bilgi verdi.

Açılışa ayrıca, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Muhterem Dilbirliği ve IGMG yetkililerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

15 Aralık'a kadar sürecek Sanat Haftası çerçevesinde serginin yanı sıra çeşitli atölyelerde katılımcılara uygulamalı teknikler öğretilecek.