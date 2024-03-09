- Köln'de caddeler ilk kez Ramazan ayına özel ışıklandırıldı
KÖLN - Almanya'da Köln kentinin en işlek caddelerinden Venloer Caddesi ilk kez Ramazan ayına özel ışıklandırmalarla süslendi.
Ramazan ayına günler kala dünyanın farklı noktalarında özel hazırlıklar ve etkinlikler düzenleniyor. Almanya'nın Köln kentinde her gün binlerce insanın alışveriş yaptığı ve birçok Türk esnafın da işletmesinin bulunduğu Venloer Caddesi, ışıklandırmalarla "Ramadan Kareem" (Hayırlı Ramazanlar) yazıldı. "The Ramadan Project"(Ramazan Projesi) adlı kuruluşun girişimiyle asılan Ramazan ayına özel ışıklandırmalar büyük ilgi görürken, açılış töreninde yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Etkinliğin organizatörlerinden Rukiye Bektaş, iftar ve ışıklandırma olmak üzere iki projelerinin olduğunu söyleyerek, "Bunlara 'Ramadan Light' (Ramazan ışıkları) ve 'Open Iftar' (açık iftar) diyoruz bunlara. İki ayrı projemiz var. Bunlar Londra'dan esinlenmiş projelerdir" dedi.
Bektaş, "Geçen yıl küçük kardeşimiz Londra'da bir staj esnasında, oradaki iftarları ve Ramazan faaliyetlerini gördü, onu da buraya taşımak istedik. Bizim kendi inisiyatifimizle olmuş olan bir proje" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Köln'de caddeler ilk kez Ramazan ayına özel ışıklandırıldı - Son Dakika
Muğla'da faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilere yönelik olarak kadınlar gününü kutladı. Felsefe öğretmeni Gözde Gürdal tarafından düzenlenen atölyede kadın algısı, bilimde kadınlar STEM ve kız çocukları temaları ele alındı. Etkinlikte uygulamalı STEM etkinlikleri yapılarak katılımcılar keyifli vakit geçirdi. BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, öğretmenin farkındalık oluşturan etkinliği için tebriklerini iletti ve kız çocuklarının STEM alanlarında kariyer yapmalarının önemine vurgu yaptı.
Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosikletin yanması itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ticari taksi şoförü ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır.
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?