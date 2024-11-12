Kolombiya'da Sel Felaketi: Ulusal Afet İlanı - Son Dakika
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Kolombiya'da Sel Felaketi: Ulusal Afet İlanı

Cumhurbaşkanı Petro, ülke genelindeki sel nedeniyle Ulusal Afet ilan etti ve acil yardım başlattı.

12.11.2024 05:16
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülke geneli şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle "Ulusal Afeti İlan" ettiğini duyurdu.

Başkent Bogota'da Ulusal Birleşik Komuta Merkezi'nde ilgili kurumların yetkilileriyle bir araya gelen Petro, selden etkilenen ailelere daha hızlı yardım ulaştırılması amacıyla Ulusal Afet ilan ettiklerini belirtti.

Petro, iklim değişikliğinin sebep olduğu sorunlarla mücadele ettiklerini ve ülke genelindeki birçok bölgenin sellerden ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Ulusal Risk Yönetim Birimi (UNGRD) tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışlardan 46 bin ailenin olumsuz etkilendiği ve La Guajira, Huila, Choco, Norte de Santander ve Cauca bölgelerinde acil durum ilan edildiği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başkent Bogota'nın kuzeyindeki otoyolun seller nedeniyle sular altında kaldığı ve çok sayıda aracın kurtarılmayı beklediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Petro'nun açıklamasına göre UNGRD, selden en çok etkilenen belediyelere yardım etmek amacıyla iki Kolektif Yatırım Fonu (FIC) aracılığıyla 2,5 milyar Kolombiya pesosu (570.000 ABD doları) tahsis edecek.

Kolombiya'da yağmur mevsiminin başlamasıyla çok sayıda kentte, sel ve toprak kaymaları yaşandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Sel Felaketi: Ulusal Afet İlanı - Son Dakika

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