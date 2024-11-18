Kolombiya'da Sel ve Heyelan: 2 Ölü

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Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınına göre, La Guajira yönetim bölgesinde birkaç gündür etkili olan yağışlar 45 bin aileyi olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanda 2 kişi yaşamını yitirdi. La Guajiara'ya bağlı Riohacha ve Maicao kentlerinde evler ve tarım arazileri sular altında kaldı.

La Guajira Valiliğinden yapılan açıklamada, seller nedeniyle 30 evin tamamen yıkıldığı, 25 bin 762 evin zarar gördüğü bildirildi.

Ordu ve sivil savunmaya bağlı yardım ekipleri, 70 ton insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı.

Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada ise şiddetli yağışların bir süre daha devam edeceği belirtildi.