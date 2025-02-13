Kolombiya ve BAE Arasında Tecrübe Paylaşımı Anlaşması - Son Dakika
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Kolombiya ve BAE Arasında Tecrübe Paylaşımı Anlaşması

Kolombiya ve BAE, devlet modernizasyonunu desteklemek için ortak bir mutabakat zaptı imzaladı.

13.02.2025 05:46
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Kolombiya Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, "Tecrübe Paylaşımı Mutabakat Zaptı" anlaşmasına imza attı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Sarabia, 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025) kapsamında mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında devletin geliştirilmesi ve modernizasyonuna ilişkin "Tecrübe Paylaşımı Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Açıklamada, Kolombiya ve BAE arasındaki ticaret, eğitim, sağlık, yapay zeka, turizm ve akademik hareketliliğin teşvik edilmesi konularının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, iki ülke halkları arasındaki karşılıklı bilgi paylaşımının desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Görüşmede, yeni yatırımlar, sağlık sektöründeki işbirlikleri, burs imkanlarının artırılması ve daha fazla Kolombiyalı öğrencinin BAE'deki yapay zeka üniversitesinde eğitim almasını sağlama olasılığı da ele alındı.

Kaynak: AA

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