Kolonya İçen E.A. Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen kişi, yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi Kudret Sokak'ta 20 Nisan'da kolonya içtiği öne sürülen E.A. (61), bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden ailesi, E.A'yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

E.A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür tedavi altında olan E.A, hayatını kaybetti.

İçtiği kolonya nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen E.A'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.