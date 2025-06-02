Komisyon Kurulması İçin Arayışlar Başladı - Son Dakika
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Komisyon Kurulması İçin Arayışlar Başladı

02.06.2025 20:30
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PKK'nın fesih kararı sonrası TBMM'de komisyon kurulması için çeşitli görüşmeler sürüyor.

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - PKK'nın fesih kararının ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin komisyon kurulması çağrısının ardından, komisyonun nasıl oluşturulacağı konusunda arayışlar sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te bugünkü siyasi parti ziyaretlerinde, komisyonun TBMM Başkanlığı kararıyla kurulması görüşü de gündeme geldi. DEM Parti ise komisyonun kanunla kurulmasını istiyor.

AK Parti ile MHP'nin yarın Genel Kurul'da yapılacak Meclis Başkanı seçiminde yeniden aday gösterdiği Numan Kurtulmuş, bugün TBMM'de DEM Parti, İYİ Parti, Yeni Yol ve HÜDA Par'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerini beraberinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile gerçekleştiren Kurtulmuş, yarın yapılacak seçimde destek isterken, ayrıca "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili de bilgi verdi. PKK'nın fesih kararından sonra Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla tartışılmaya başlanan komisyon kurulması konusunda istişarelerde bulunuldu.

Numan Kurtulmuş'un ziyaretlerinde muhalefet partilerinin yöneticileri, PKK'nın fesih kararıyla ilgili bu süreçte TBMM'nin mutlaka inisiyatif alması gerektiğini ve konunun Meclis zemininde tartışılmasının önemli olduğunu vurguladı. Muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin bu süreçte bilgi vermemesini de eleştirdi.

AK Partili yetkililerin, DEM Parti'nin kanunla kurulmasını istediği komisyonun TBMM Başkanlığı kararıyla kurulması görüşünde olduğu öğrenildi. Komisyonun kanunla kurulması halinde İç Tüzük hükümleri geçerli olacağı için teknik bazı sıkıntılara yol açacağı, katılımın sınırlı olacağı gibi gerekçeler ileri sürülürken; komisyonun ismi, çalışma disiplini, katılımcıları gibi konularda geniş mutabakat sağlanması konusunda uzlaşma sağlanması müzakere edildi.

Muhalefet partileri, komisyonun nasıl oluşturulacağını tüm partilerin bir araya gelip tartışarak ortak akılla kararlaştırması gerektiğini, bu konuda bir dayatmaya karşı olduklarını vurguladı. Öncelikle komisyonun siyasi, hukuki veya toplumsal konularla mı ilgili çalışacağının belirlenmesi gerektiğini dile getiren muhalefet partileri, belirlenecek çerçevenin komisyonun nasıl kurulacağını da ortaya koyacağını ifade etti.

Komisyon kurulmasına yönelik ve "Terörsüz Türkiye" konusunda bilgilendirme çerçevesindeki bu ziyaretlerin, sürecin kesintiye uğramaması açısından süreç yönetimi kapsamında yürütüldüğü görüşü dile getirilirken, bir yandan da PKK'nın silah bırakma yönünde atacağı adımlarının izlendiği ve çalışmaların bununla doğru orantılı ilerleyeceği belirtiliyor.

Meclis'in, temmuz ayının ilk yarısına kadar çalışacağı öngörülüyor. Bu durumda komisyon kurulmasının gelecek yasama dönemine kalabileceği, ancak uzlaşma sağlanırsa yasama yılından bağımsız olarak da çalışılabileceği seçeneğinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili belli bir ilerleme sağlandıktan sonra, Meclis Başkanı'nın partilerin grup yönetimleriyle bir araya gelinerek yapacağı değerlendirmeden sonra komisyonun nasıl kurulacağını açıklanması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Terör, Hukuk, Dünya, PKK, Son Dakika

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