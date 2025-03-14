Kömür Madeni Projesine Tepki - Son Dakika
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Kömür Madeni Projesine Tepki

DEVA Partisi, Gölbaşı'ndaki kömür madeni projesine karşı Kırıklı köylülerle buluşarak destek verdi.

14.03.2025 16:44
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Ankara Gölbaşı'nda verimli tarım arazileriyle Mogan ve Eymir Gölleri'ni besleyen su kaynaklarını tehdit eden yeni kömür madeni projesine karşı çıkan Kırıklı köyünde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Bölgede bir kömür madeni bulunduğunu ve bunun bile köyü yaşanmaz hale getirdiğini belirten köylüler, ikinci bir madenin açılması halinde su kaynaklarının tükeneceğini, tarım ve hayvancılığın biteceğini dile getirdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kırıklı, Selametli, Mahmatlıbahçe, Tepeyurt ve Karagedik başta olmak üzere en az 7-8 köy etkileyecek kömür madeni projesiyle ilgili Kırıklı köylüleriyle bir araya geldi.

"Çeşmelerimizden sularımız akmaz oldu"

Kırıklı Köyü Muhtarı Ali Rıza Özdemir, köylülerin yaşadığı mağduriyeti ve projeye karşı verdikleri mücadeleyi şöyle anlattı:

"Daha önce burada 150 hektarlık bir maden projesi planlanıyordu ve ASKİ bu projeye içme suyunu kirleteceği gerekçesiyle itiraz etti. Sonrasında proje iptal edildi. Ama şirket şimdi projeyi 24 hektara düşürerek 'ÇED gerekli değildir' kararı aldılar. Köyümüzde tarımı, hayvancılığı bitirecek bu projeye karşıyız. Çeşmelerimizden sularımız akmaz oldu. Elimizden gelse ilk madenin de kapatılmasını istiyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Ama yeni açılmak isten maden için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz."

Jeoloji Mühendisi Engin Temizsoy: "Bu maden, bölgedeki su kaynaklarını geri dönülemez şekilde yok edecek"

Selametli köyünden jeolojisi mühendisi Engin Temişsoy, projenin teknik yönlerini ve yaratacağı çevresel tahribatla ilgili şunları söyledi:

"Bu bölge yer altı su kaynakları açısından kritik bir öneme sahip. Madenin açılmasıyla birlikte su seviyeleri hızla düşecek ve kirlenme riski artacak. Kömür madenciliği sırasında ortaya çıkan ağır metaller hem yüzey sularına hem de yer altı su rezervlerine karışarak içme ve sulama suyunu geri dönülemez şekilde kirletecek. Bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen binlerce insan var. Bu projenin uygulanması halinde yalnızca Kırıklı değil, çevresindeki birçok köy de büyük zarar görecek. Tarım yapılamaz hale gelecek, hayvanların içmesi için bile temiz su bulmak imkansız olacak."

"Burası cehenneme döndü"

Köy halkından Elif Erol, "Madenin tırları yüzünden köyde yürüyemiyoruz bile. Yolun her tarafı toz içinde, yazın köye yoğun bir toz çöküyor. Evlerimiz adeta kayboluyor. Eskiden bu bölgede doğadan ot toplar, meyve toplardık. Şimdi orası mahvolmuş durumda. Resmen cehenneme döndü" dedi.

Rızvanoğlu ise plansız ve denetimsiz yürütülen madencilik faaliyetlerinin hem bölge halkının yaşamını hem de tüm Ankara'nın su kaynaklarını riske attığını belirterek, "Biz madenciliğe karşı değiliz. Ancak doğru teknolojiyle, fayda-zarar hesabı doğru yapılarak ilerlenmesi gerekiyor. Burada Ankara'nın tahıl ambarı zarar görecek. Mogan ve Eymir başta olmak üzere, bütün bir Ankara'nın suyu etkilenecek. Hava kirliliği nedeniyle köy yaşanmaz hale gelecek. Bu insanlara bunu yaşatmaya değer mi? Bizim itirazımız bunadır" ifadelerini kullandı.

"İklim Kanununa fosil yakıtlardan kademeli çıkış planı konsaydı bugün bambaşka bir şeyi konuşacaktık"

İktidarın çevre politikalarındaki plansızlığına da dikkat çeken Rızvanoğlu, kömürden çıkışa dair hiçbir somut adım atılmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bakın, iktidar yine yanlış bir çevre politikasıyla doğamızı ve insanımızı mağdur ediyor. Şu an Meclis'te İklim Kanunu Teklifi gündeme gelmek üzere ve bu iklim kanununda başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan kademeli çıkışa ilişkin herhangi bir ibare bulunmuyor. Oysa biz bugün kömürden planlı ve kademeli çıkışı sağlamış olsaydık, burada tarımı, hayvancılığı, bölgesel verimliliği nasıl artırabileceğimizi konuşuyor olurduk."

Köylülerin mücadelesine destek veren Rızvanoğlu, "Siz bir mücadeleye çıkmışsınız. Bu mücadelenizde haklısınız. Biz de bu mücadele de sizin yanınızdayız. Bütün Ankara'nın su kaynaklarını, Kırıklı köyünü ve bölge halkının yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Yetkilileri bu projeyi yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Gölbaşı, Tarım, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kömür Madeni Projesine Tepki - Son Dakika

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