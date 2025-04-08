Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan Eleştirlere Yanıt... "Denetlemeden Kaçmıyoruz"

(İZMİR) - Konak Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısı birinci birleşiminde 2024 Yılı Denetim Komisyonu Raporu okundu, yeni encümen ve ihtisas komisyonları seçildi. Komisyon raporuyla ilgili eleştirilere yanıt veren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Biz bu sene Sayıştay tarafından denetlendik. Ayrıca bir ilki gerçekleştirerek göreve geldiğimizde iç denetim istedik. Denetlemeden kaçmıyoruz. Ben eskiden beri kamu yöneticiliği yaptığım için denetlemeyi çok önemserim. Denetim, kurumsal olmayı getirir, kurum kültürünü oluşturur" dedi.

Konak Belediye Meclisi, nisan ayı toplantısı ilk oturumu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yönetimindeki toplantıda encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları seçildi. 2024 Yılı Denetim Komisyonu raporunun da değerlendirildiği oturumda Faaliyet Raporu ise gündemde tutularak bir sonraki toplantıda görüşülmesi kararlaştırıldı. Denetim Komisyonuna çalışmaları için teşekkür eden Başkan Mutlu, muhalefet şerhinde yer alan eleştirileri yanıtladı. Mutlu, meclis açılış konuşmasında, olağanüstü kongrede güven tazeleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tebrik mesajı ileterek, "CHP'nin 'İrade Milletindir' sloganıyla gerçekleştirdiği 21'inci Olağanüstü Kurultayında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, büyük bir teveccühle, delegemizin büyük desteğiyle yeniden seçildi. Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Hak, hukuk, adalete olan inancımızla, yan yana, omuz omuza mücadeleye devam edeceğimizi; Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla birlikte partimizi iktidara taşıyacağımızı buradan bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadesini kullandı.

"Denetim, kurumsal olmayı getirir, kurum kültürünü oluşturur"

Meclis gündemine geçilmeden önce önerilen encümen üyeleri oylamaya sunuldu, meclis içi ihtisas komisyonları ise açık oylamayla seçildi. Seçimin tamamlanmasının ardından Denetim Komisyonu Raporu okundu. Raporda, "2024 yılında 11 bin 333 adet yevmiye kaydının olduğu görülmüş, bu çerçevede 34 müdürlükten 338 dosya ve evrak talep edilerek incelenmiştir. Belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere tespit edilen denetim sonuçlarına göre yapılan faaliyet, iş ve işlemlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı görülmüştür" ifadeleri yer aldı. Raporla ilgili değerlendirmeleri de dinleyen Başkan Mutlu, bu yıl Sayıştay denetiminden de geçtiklerini hatırlatarak denetimin önemsedikleri bir konu olduğunu vurgulayarak, "Biz bu sene Sayıştay tarafından denetlendik. Ayrıca bir ilki gerçekleştik. Ben göreve geldiğimde iç denetimden rica ettim. Şu ana kadar on sekiz müdürlüğümüz tek tek denetlendi. Sürekli de denetleniyor. Denetlemeden kaçmıyoruz. Ben eskiden beri kamu yöneticiliği yaptığım için denetlemeyi çok önemserim. Kurumsal olmayı getirir, kurum kültürünü oluşturur" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi'yle el ele verdik, inşaatı hızlandırdık"

Rapor hakkındaki değerlendirmelerde değinilen diğer konuları da açıklayan Mutlu, bahsi geçen bazı maddelerin bu döneme ait olmadığını belirtti. Bu döneme ait olmayanlar arasında seccade alımı, sürücülü, akaryakıtsız taşıt kiralama, bot ve mont alımı gibi maddeler yer aldı. Projelerin başlangıç maliyetlerinin çok üstünde tamamlanması denilerek sayılan işlerin 2022, hatta 2020'ye ait olduğunu ifade eden Mutlu, hizmet binası inşaatıyla ilgili olarak, "Büyükşehir Belediyesi'yle yapılan anlaşma var, onunla da gurur duyuyoruz. İnşaat çok hızlı gidiyor. Büyükşehir Belediyesi'yle el ele verdik, inşaatı hızlandırdık. Ödeme Büyükşehir tarafından yapılıyor. Bütün inşaatın ödemesi yapılacak çünkü karşılığında mülk verilmiş" ifadesini kullandı.

"Personelimiz bizim yol arkadaşlarımız"

Personel giderleriyle ilgili de konuşan Mutlu, "Gelirin neredeyse tamamını personele maaş olarak ödeyen bir belediyenin ben de sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bu arkadaşlarımız bizimle birlikte. Onlar yol arkadaşımız, çalışma arkadaşımız. Bütçemizi de buna göre düzenleyeceğiz. Bir şehir efsanesi dolaşıyor, yüzlerce kişiyi işe aldığımız yönünde. Biz göreve geldiğimizde 2 bin 20 olan personel sayısı şu an 2 bin 18. Yani emekli olan ve işten ayrılanların yerine aldık" dedi.

"395 milyon civarındaki piyasa borcunu ödedik"

Mutlu, doğrudan teminlerin bölünmesi ve ihalelere katılımın azlığıyla ilgili iddialar üzerine, "Bazı doğrudan teminlerin bölündüğü söyleniyor ama mesela Bilgi İşlem aynı anda üç ayrı yazılımı güncelliyor, bunların her biri için ayrı alımlar yıllardır olduğu gibi devam ediyor. Belediye olarak gerçekten zor bir dönem geçiriyoruz. Göreve geldiğimizde 402 milyon civarında piyasa borcu vardı. O borcu 7 milyon eksiğiyle ödedik. Bu ödeme 7, 8, 9 aya sarkınca ihalelerinize kimse girmek istemiyor. Ödeme dengesizliği nedeniyle maalesef kamuya iş yapmada genel olarak bir tedirginlik var" diye konuştu.

Borçların kapanmasına yönelik mal takası için cevap bekleniyor

Mutlu, Ocak ayından beri, mal takasıyla borçların ödenmesi konusunda sonuç beklediklerini belirterek, "Araç envanterimiz eski. Geldik, heyecanla beş adet temizlik aracı aldık. Daha da alacaktık ki aralık ayından beri kesintiye uğruyoruz. Silkeleme denen, her ay 30 milyon liramızın İller Bankası'ndan kesildiği bir süreci yaşıyoruz. Ben kayıtlara geçmesi için burada tekrar söylüyorum, Ocak'ın 17'sinde çeşitli cami, okul ve benzeri arazilerin bedellerinde Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürüyle anlaştık. 300 milyon lira vergi borcumuz var, 300 milyon liralık mal takasını karşılıklı kabul ettik. Ben o yazışmayı aldım, Ankara'ya gittim. Milli Emlak'ta görüştüm. Nisan ayı, hala biz kabul edilmedik. Her kabul edilmediği ay 30, 32 milyon lira kesiliyor. Bu bizi gerçekten zora sokuyor" ifadesini kullandı.

Önemli kararlar oybirliğiyle alındı

Meclis oturumunda ayrıca komisyondan gelen raporlar da görüşüldü. Konak'taki adet alanlarının durumu yeterliliği, etkinlik derecesi ve altyapısı ile ilgili çalışmalar yapılmasının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğiyle depremin etkilerinin en aza indirilmesine ile ilgili çalışmalar yapılmasına yönelik kararlar alındı. Ayrıca ileri yaş bireylere yönelik "Aktif Yaşam Merkezleri" kurulması kararlaştırıldı.

Encümen ve komisyonlar belli oldu

Denetim Komisyonu raporunun değerlendirildiği toplantıda 2024 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet raporu ise bir sonraki meclise bırakıldı. Yapılan oylamalar sonucunda Encümen ve İhtisas Komisyonları üyeleri seçildi.