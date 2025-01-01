Konak Belediye Başkanı Mutlu, Yeni Yılı Komşularıyla Karşıladı - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı Mutlu, Yeni Yılı Komşularıyla Karşıladı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2025 yılına girmeden önce Kılıç Reis Mahallesi'nde Duruk ailesini ziyaret etti. Yeni yıl hediyeleri takdim eden Mutlu, ev ziyaretlerinin ardından taksi duraklarını ve Hatay Polis Karakolu'nu da ziyaret ederek yeni yıl kutlamalarına katıldı.

01.01.2025 14:23  Güncelleme: 17:13
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(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni yılı komşularıyla birlikte karşıladı. Kılıç Reis Mahallesi'nde yaşayan Duruk ailesinin evine konuk olan Mutlu, çocuklarla birlikte pasta keserek yılbaşı coşkularına ortak oldu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni yılı komşularıyla birlikte karşıladı. 2025'e sayılı saatler kala Kılıç Reis Mahallesi'nde oturan Necla ve İrfan Duruk çiftinin evine konuk olan Başkan Mutlu'ya, eşi Necip Mutlu ve Kılıç Reis Mahalle Muhtarı Filiz Sezer de eşlik etti. Başkan Mutlu ev halkına yeni yıl hediyeleri takdim etti.

Ev ziyaretinden sonra Güzelyalı bölgesinde taksi duraklarını gezen Başkan Mutlu, ardından Hatay Polis Karakolu'nu giderek görev başında olan emekçilerin yeni yılını kutladı.

Yeni yılı evlerinde karşılayan her yaştan komşularıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Mutlu, "Yeni yılı en küçükten en büyüğe, komşularımızla bir arada karşılamak benim için büyük bir mutluluk. Her zaman yan yana olduğumuz komşularımızla yılbaşı akşamında da birlikte olmak güç ve motivasyon verdi. Özellikle çocuklarımızla bu anı paylaşmak çok değerli. Onların yüzlerindeki gülümseme, bize geleceğe umutla bakma gücü veriyor. Hep birlikte daha güzel bir Konak için çalışmayı sürdüreceğiz. 2025'in başta ülkemiz ve Konak'ımız olmak üzere tüm dünyaya barış, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, komşularımızın yeni yılını bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediye Başkanı Mutlu, Yeni Yılı Komşularıyla Karşıladı - Son Dakika

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