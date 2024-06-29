Konak Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor - Son Dakika
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Konak Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

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İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Duatepe ve Murat Mahallelerindeki metruk binaların yıkım çalışmasına katılarak, tüm metruk binaların yıkılacağını belirtti. Metruk binaların kent estetiği ve suçlara yataklık yapması açısından tehlikeli olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu, daha güzel, sağlıklı ve güvenli bir Konak için çalışacaklarını söyledi.

29.06.2024 11:34  Güncelleme: 13:55
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(İZMİR)- Duatepe ve Murat Mahallelerinde, vatandaşın can ve mal güvenliği ile halk sağlığını tehdit eden iki metruk binanın yıkım çalışmasına bizzat katılan Konak Belediye Başkanı Mutlu, ilçedeki tüm metruk binaların yıkımını gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Metruk binalar hem kent estetiği açısından hem kent suçlarına yataklık yapması açısından bizim için tehlikeli yerler. Daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli bir Konak için metruk binaların hepsini yıkmaya kararlıyız" dedi.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yıkım ekipleri, Duatepe ve Murat Mahallelerindeki iki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Hem sağlık hem de güvenlik açısından büyük tehlike oluşturan binaların yıkım çalışmasına Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, belediye bürokratları ve yıkımların gerçekleştiği mahallelerin muhtarları katıldı.

"Daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli bir Konak"

Bürokratları ve teknik ekibiyle birlikte yıkım çalışmasını yerinde takip eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçedeki metruk binaları yıkmakta kararlı olduklarını dile getirdi. Başkan Mutlu, verdiği demeçte "Konak'ta metruk binaların hepsini yıkmaya kararlıyız. Bugün ilk metruk binamızı yıkarak, Konak'ı güzelleştirmenin ilk adımlarını atıyoruz. Metruk binalar hem kent estetiği açısından hem kent suçlarına yataklık yapması açısından bizim için tehlikeli yerler. Daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli bir Konak için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

Tehlike ortadan kalktı

Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tehlikeli yapı raporu tutulmuş olan Duatepe Mahallesi 626 Sokak No: 10 ve Murat Mahallesi 2464 Sokak No: 39/1 adreslerindeki tek katlı binalar, Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmayla kontrollü olarak yıkıldı. Delici ve kepçe yardımıyla yıkımı kısa sürede gerçekleşen binalardaki çalışma sırasında çevreye toz yayılmasını engellemek için yıkım süresince arazözle sulama yapıldı. Yıkımın ardından çıkan moloz ise hızla moloz döküm alanına taşındı. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği çalışmanın sonunda ortaya temiz bir görüntü çıkarken mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı. Etrafa yaydığı kötü koku ve çöplük haline gelmesinin yanı sıra kapı ve pencereleri olmadığı için kimliği belirsiz kişilerin girip çıkması sonucu güvenlik tehdidi oluşturan binaların yarattığı tehlike tamamen ortadan kalktı.

Kaynak: ANKA

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