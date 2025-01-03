Konak Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Konak Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor

Konak Belediyesi, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla metruk binaları yıkarak kent estetiğini artırıyor. Geçen 9 ayda 92 bina yıkıldı ve bu süreçte yerel yöneticiler, vatandaşların huzuru için yıkımların devam edeceğini belirtti.

03.01.2025 13:33  Güncelleme: 15:03
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(İZMİR)- Konak Belediyesi, ilçede can ve mal güvenliği için risk oluşturan metruk binaları yasalara ve mevzuatlara uygun olarak yıkıyor. Bu kapsamda geçen 9 ayda, toplum sağlığını tehdit eden ve görsel kirlilik oluşturan 92 metruk bina yıkıldı.

Konak Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için ilçe genelindeki metruk binaların yıkımlarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün raporları doğrultusunda Millet ve Cengiz Topel mahallelerindeki 2 metruk binayı daha yıktı. Millet Mahallesi 2564 Sokak ve Cengiz Topel Mahallesi 1185/4 Sokak'ta usulüne uygun şekilde gerçekleştirilen yıkımların ardından her iki bölge temiz ve güvenli hale getirildi.

"Geçen 9 ayda 92 yıkım gerçekleştirdik"

Kent estetiğini bozan ve çeşitli suçlara zemin hazırlamaları nedeniyle güvenlik tehdidi oluşturan bu binaları yıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Daha temiz ve güvenli bir Konak için durmaksızın çalışıyoruz. İlçemizdeki metruk binaların tamamını ortadan kaldırma anlayışımız doğrultusunda geçen 9 ayda 92 yıkım gerçekleştirdik. Bundan sonra da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu binaların kent suçluları ve suçlarına yataklık etmesinin yanı sıra görsel kirlilik de oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Mutlu, "Daha güzel bir Konak için vatandaşlarımız ve ilgili kamu kurumlarıyla birlikte hareket ediyoruz. Daha yaşanabilir bir ilçeyi hep birlikte oluşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Metruk Binaları Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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