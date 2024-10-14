Konak Belediyesi'nden Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti

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Konak Belediyesi, kadınlarda yaygın kanser türlerine karşı erken teşhis amacıyla ücretsiz tarama hizmeti sunuyor. 30 yaş üstü kadınların başvurabileceği seferberlik, mamografi ve smear testlerini içeriyor.

14.10.2024 15:27  Güncelleme: 15:44
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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin kadınlarda yaygın olarak görülen meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde erken teşhis konulabilmesi amacıyla ilçe genelinde başlattığı ücretsiz tarama hizmetini sürdürüyor. Muhtarlıklar aracılığıyla taramalara katılmak için başvuru yapan Konaklı kadınlar, servislerle KETEM'e mamografi ve smear testi taramasına götürülüyor.

Konak Belediyesi'nin çalışmalarından biri olan ücretsiz kanser tarama seferberliği devam ediyor. Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğinde "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganından hareketle başlatılan meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanser taramaları ilçe sınırları içerisinde yaşayan 30 yaş üstü tüm kadınları kapsıyor. Kadınlarda en sık rastlanan kanser türlerine kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen taramalara katılmak isteyenler bağlı bulundukları muhtarlıklara giderek kayıt yaptırabiliyor. Tarama sonuçları riskli çıkan kadınlar detaylı tetkikleri yapılmak üzere sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

"Erken teşhis hayat kurtarır"

Konaklı kadınların sağlığını önceleyen çalışma ve iş birliklerini artırarak sürdüreceklerini ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Erken teşhisin özellikle kanser tedavisinde ne kadar önemli olduğunu ve hayat kurtardığını biliyoruz. Konak'ta, meme ve rahim ağzı kanser tarama testi yaptırmamış kadın kalmasın istiyoruz. Konaklı kadınların farkındalığını artırmayı amaçladığımız tarama testine özellikle sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çeken tüm kadınları bekliyoruz" dedi.

Kadınlardan taramalara davet

Erken teşhisin önemine dikkat çekerek herkesi taramalara katılmaya davet eden kadınlar ise "Kanser gibi hastalıklarda erken teşhis çok önemli. Bütün kadınlar geç olmadan mutlaka bu taramalarını yaptırsın. Kendimizi sevmemiz ve önem vermemiz gerekiyor. Konak Belediyesi'nin sağlamış olduğu bu imkandan çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz" sözleriyle sağlanan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başvurular muhtarlıklara

Konak Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan ve muhtarlar aracılığıyla organize edilen taramalara katılmak isteyen 30-69 yaş aralığındaki kadınlar, kimlikleriyle birlikte bağlı bulundukları muhtarlıklara başvurabilirler. Başvuruda bulunacak olanların son 2 yıl içinde mamografi çektirmemiş, 5 yıl içinde de smear testi yaptırmamış olması gerekiyor. Kadınların KETEM'e gidiş gelişleri ise Konak Belediyesi'nin ücretsiz servisleri ile sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti - Son Dakika

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